مؤسسات الدولة تدين حادث المنيا الإرهابى.. وتؤكد: الغدر لغة الخونة

كتب: آية دعبس - محمود طه - وائل ربيعى – محمود راغب

أدانت العديد من مؤسسات وهيئات الدولة المصرية، الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم بمحافظة المنيا.

التعليم العالى: طواقم طبية متنقلة لمتابعة مصابى حادث المنيا الإرهابى

أعلن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة لمواجهة الآثار المترتبة على الحادث الإرهابى الآثم الذى شهدته محافظة المنيا البوم، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بمستشفيات جامعتى المنيا وبنى سويف.

وتم تجهيز طواقم طبية متنقلة تشمل تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحات الأطفال والمخ والأعصاب والعظام والتخدير تنفيذا لخطة الأزمات، مع استمرار المتابعة الدقيقة واللحظية مع وزارة الصحة والسكان.

ونعى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعى والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منتسبى العمل الأكاديمى ينعون ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث المنيا الإرهابي، معربين عن خالص تعازيهم لأسر الشهداء، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدين أنهم يقفون يدًا واحدة فى مواجهة الإرهاب الأسود، وأن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيد مصر إلا قوة وإصرارًا لمواصلة الحرب ضد الإرهاب، ودعم جهود التنمية والنهوض بالوطن.

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابى

نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شهداء حادث المنيا اليوم، معربا عن مدى استيائه و حزنه على أطفال وأبناء مصر الذين راحوا ضحايا هذا الحادث الأليم فى إحدى أهم محافظات مصر "المنيا".

ووصف طارق شوقى الحادث بأنه حادث غدر جاء فى وقت تشهد فيه مصر إحدى أهم الأحداث الكبرى التى تضم جنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم حيث تسعى الأيادى الخفية للنيل من نسيج الوطن المتماسك وزعزعة استقراره.

وقدم شوقى التعازى لأهالى الشهداء داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.وأكد شوقى أن الشعب المصرى يقف يدًا واحدة فى مواجهة الإرهاب الأسود.

وزيرة الصحة تتصل هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثانى لمتابعة حالة مصابى الحادث الإرهابى بالمنيا

أجرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل لمتابعة حالة المصابين بالحادث الإرهابى بالقرب من دير الأنبا صموئيل.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريح له أن الدكتورة هالة زايد استعرضت خلاله اتصالها جهود وزارة الصحة فى التعامل مع مصابى الحادث الإرهابى الذى وقع ظهر اليوم بالقرب من دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة.

نقيب الصحفيين يستنكر حادث المنيا الإرهابى

استنكر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الاهرام حادث الارهاب الغاشم الذى وقع على حافلة تقل الاخوة الاقباط بالمنيا مشيرا إلى أن الحادث الارهابى يمثل فعل خسيس وجبان يهدد امن واستقرار مصر ويعبر عن اليأس والإحباط الذى يعانيه الارهابيون فى مصر فى هذه الفترة خاصة بعد النجاحات الأمنية الكبيرة الذى يحققها الامن فى ربوع مصر المختلفة.

وأوضح سلامة أن هذا الحادث يعتبر من الاحداث المنفردة لأذرع هذه الذئاب الإرهابية وأن مصر سوف تستطيع أن تقطع هذه الاذرع أيا كان مصدرها وأينما كانت أماكن تواجدها واصفا إياها أنها أفعال يائسة لا تعبر إلا عن تصرفات فئة ضالة مضيفا أن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من قوة ووحدة المصريين وتؤكد ضرورة الاصطفاف الوطنى فى هذه المرحلة حتى يتم استئصال كل جذور الإرهاب من كل شبر من الأراضى المصرية.

جامعة القاهرة تؤكد: الغدر لغة الخونة

أدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابى البشع الذى وقع فى المنيا، وأودى بحياة الأبرياء الآمنين الذين راحوا ضحية لعقول خانت الله والوطن

واستنكرت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، مؤكدة أن تلك الأعمال الإجرامية لاتفرق بين مسلم ومسيحي، ولن تزيد الشعب المصرى إلا إصرارا وصلابة لدحر هذا الإرهاب الأسود الذى يستهدف وحدة المصريين، مما يتطلب أن تتكاتف كافة مكونات الشعب فى مواجهته بصلابة.

وشددت جامعة القاهرة، فى بيانها، على دعمها لكافة مؤسسات الدولة فى جهودها لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، حتى تنعم الدولة المصرية بالأمن والاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري، ومن خلال قيادته السياسية الحكيمة وبإرادته الصلبة، سيقف ضد تلك المخططات الإجرامية الخسيسة.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خالص تعازيه وتعازى أسرة جامعة القاهرة، أساتذة وطلابآ وعاملين للشعب المصري، ولأسر الضحايا، متمنيآ الشفاء العاجل للمصابين.

نقابة الصيادلة تستنكر استهداف أقباط المنيا

واستنكر الدكتور محى الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، استهداف أتوبيس للأقباط بمحيط دير الأنبا صموئيل بمدينة مغاغة بالمنيا، بعدما فتح الإرهابيون الرصاص عليه، اليوم الجمعة.

وأعرب نقيب الصيادلة، فى بيان، عن تعازيه لأسر الشهداء وأمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدا على تضامنه معهم.وطالب بسرعة القصاص العادل من مرتكبى الحادث، فى إطار خطة الدولة لمواجهة الإرهاب الأسود، واقتلاع جذوره.

جامعة عين شمس تدين الحادث الإرهابى بالمنيا

تدين جامعة عين شمس برئاسة ا.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والامين العام والامناء المساعدين الحادث الارهابى الغادر الذى وقع بالقرب من دير الانبا صموئيل بالمنيا واستشهد على اثره عددا من المواطنين المصريين الابرياء.

وتتقدم الجامعة بخالص التعازى لاسر الضحايا داعية الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتؤكد الجامعة تضامنها مع الشعب المصرى العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حربه ضد الارهاب الاسود حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.

نقابة أطباء مصر تنعى شهداء حادث المنيا الغاشم

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن من ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس للأقباط بمحيط دير الأنبا صموئيل بمدينة مغاغة بالمنيا .

واذ تنعى النقابة ضحايا الحادث فإنها تطالب أيضا بسرعة القصاص العادل من مرتكبى هذا الحادث الأليم، مع خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وان يلهم الله اهالى الشهداء الصبر والسلوان.

بيت العائلة المصرية يدين الهجوم الأرهابى ضد المواطنين الأبرياء بالمنيا

أدان بيت العائلة المصرية وقوع الحادث الإرهابى الذى وقع ظهر اليوم الجمعة وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من الأبرياء أثناء عودتهم من زيارة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وجاء فى نص البيان، رئيس بيت العائلة المصرية والأمين العام، والأمين العام المساعد، ومجلس الأمناء، ولجانه التنفيذية، والمنسق العام لبيت العائله المصرية يعلنون رفضهم وإنكارهم للحادث الأرهابى الذى وقع لأبناء مصر على سيارة تحمل مجموعة من المسيحين الأبرياء اثناء توجههم إلى دير الأنبا صموائيل بالمنيا.

وتابع البيان، هذا الحادث الذى يعد اعتداء من ارهابيين فجرة يريدون الفتنة بين ابناء مصرنا الحبيبة، ويؤكدون أن هذا الهجوم الإرهابى لايزيد المصرين الا قوة و صلابة، وان هذا الهجوم يدل على سعى مرتكبوه على الأفساد فى الأرض وإستحلالهم للدماء.

وأشار البيان إلى أن ما وصل إليه هؤلاء الإرهابين من الإفساد فى الأرض يتطلب من المصرين جميعا أن يقفوا صفا واحد خلف قيادتهم الحكيمة.

ونعى بيت العائلة المصرية ببالغ الحزن شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم بفعلة غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين داعين الله غز وجل أن يحفظ مصر و اهلها من كل مكروه و سوء.

جامعة الأزهر تستنكر الحادث الإرهابى الآثم على دير الأنبا صموئيل

أصد المركز الإعلامى بجامعة الأزهر بياناً، أدان فيه الهجوم الإرهابى الذى استهدف حافلة كانت تقل الأخوة الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالمنيا صباح اليوم الجمعة، مما أودى بحياة عدد من الأبرياء الآمنين الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة.

وأكد البيان استنكار جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مؤكدة أن تلك الأعمال الإجرامية التى لا تفرق بين مسلم ومسيحي، لن تزيد الشعب المصرى إلا إصراراً وصلابة لدحر الإرهاب الأسود الذى بات يستهدف وحدة المصريين.

وتؤكد جامعة الأزهر على دعمها لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة، وكافة مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، حتى تنعم الدولة المصرية بالأمن والاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري، ومن خلال قيادته السياسية الحكيمة وبإرادته الصلبة، سينتصر على تلك المخططات الإجرامية الخسيسة.

كما أعرب فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، عن خالص تعازيه، وتعازى جميع منسوبى الجامعة، للشعب المصرى ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

نقيب التمريض توجه بتوفير التمريض لرعاية مصابى حادث المنيا

نعت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس الادارة المركزية لشؤن التمريض بوزارة الصحة ببالغ الحزن والآسى شهداء حادث دير الأنبا صمويل بالمنيا والذى وقع الْيَوْمَ الجمعة، إثر الاعتداء الإرهابى الغاشم الذى استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من أبناء مصر الأقباط، وهم فى طريقهم للدير لأداء فروض العبادة .

وأكد نقيب التمريض ورئيس الادارة المركزية للتمريض، فى بيان، مساء اليوم، أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والنيل من عزيمة المصريين لن تفت فى عضد النسيج الوطنى الصلب، ولن تزيد المصريين إلا إصراراً على اجتثاث براثن هذا الاٍرهاب الأسود من جذوره، مشددة على أهمية اصطفاف كافه قوى الدولة والشعب خلف قيادته الحكيمة، لمواجهة هذه الجماعات الظلامية التى باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد الضربات الاستباقية الناجحة للجيش والشرطة التى جففت منابعها، وأوهنت قوتها .

وتقدمت نقيب التمريض بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسى وأسر الشهداء من أبناء مصر، مؤكدا دعم مجلس النواب الكامل للدولة وجهود الجيش والشرطة فى حربها على الاٍرهاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء الطاهرة برحمته ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت نقيب التمريض جميع اعضائها بالمستشفيات التى تم نقل المصابين اليها بتوفير سبل الرعاية الصحية الكاملة للمصابين مع تخصيص تمريض يتناوب على خدمتهم طوال فترة علاجهم بالمستشفيات مؤكدة أن الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة سبل الدعم للمصابين.

جامعة حلوان تنعى شهداء الوطن بالمنيا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل

وتقدم د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وأسرة الجامعه من النواب والعمداء وجموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التعازى ببالغ الحزن والأسى إلى جموع المصريين عن شهداء الوطن الذين سقطوا بأياد غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن واستهدت حافلة اخواننا الاقباط بالمنيا ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد نجم أن هذا الحادث لن ينال من ارادة المصريين، وكلنا ثقة أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورجال الشرطه وجموع المصريين سيصطفون بجانب قواتهم المسلحة لمواجهة الارهاب الغاشم، والدفاع عن مصرنا الحبيبه فى مواجهه الإرهاب الأسود الغاشم للحفاظ على أمن مصر والعبور بها إلى بر الامان .

وإذ تؤكد جامعة حلوان ثقتها الكاملة فى الدولة فى حربها المقدسة دفاعا عن تراب الوطن وكرامة المصريين وسلامتهم .. وهى واثقة فى انتصارها على الاٍرهاب.