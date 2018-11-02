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لبنان توافق على استثناء الصادرات المصرية من قواطع الألومنيوم من الرسوم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 10:31 ص
لبنان توافق على استثناء الصادرات المصرية من قواطع الألومنيوم من الرسوم إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية
كتب إسلام سعيد
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أعلن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، موافقة الحكومة اللبنانية على استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التى فرضها جهاز حماية الإنتاج الوطنى اللبنانى ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألمنيوم من عدة دول من بينها مصر، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و14% على الواردات من الإمارات.
 
كان جهاز حماية الإنتاج الوطنى بلبنان، قد أعلن عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات جمهورية مصر العربية والسعودية والإمارات والصين من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم بناءً على شكوى قدمتها الصناعة المحلية اللبنانية فى هذا الصدد.
 
وفى هذا الاطار أوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، أنه فور تلقى إعلان بدء التحقيق قام قطاع المعالجات التجارية بدعوة الشركات المصرية المصدرة لمساعدتها فى التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة، حيث قام القطاع بتقديم الدفوع القانونية والفنية على شكوى الصناعة المحلية اللبنانية وهو ما أسفر عن صدور قرار السلطات اللبنانية باستثناء مصر من تنفيذ هذا القرار .
 
وأضاف السجينى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن عدم فرض رسوم على صادرات مصر من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم سيسهم فى استمرار نفاذ صادرات مصر إلى السوق اللبنانى مع إمكانية زيادتها فى المستقبل وهو الأمر الذى يتماشى مع سياسية الوزارة فى تشجيع نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
 

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