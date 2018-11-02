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قومى المرأة بشمال سيناء: نجاح حملة "لأنى رجل" ونستعد لـ"100 مليون صحة"

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:34 م
قومى المرأة بشمال سيناء: نجاح حملة "لأنى رجل" ونستعد لـ"100 مليون صحة" مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراه
شمال سيناء - محمد حسين
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اعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم فى بيان له، نجاح حملة لأنى رجل فى المحافظة واستعدادت مكثفة لحث سيدات المحافظة على مشاركتهن وأسرهم فى مبادرة 100 مليون صحة.
 
وجاء فى البيان انه تم تنفيذ الحمله الثانيه من حمله لانى رجل فى المدارس الثانويه والجامعات فى مدينه العريش ، ووتوصيل أهداف من حق المراه فى التعليم والعمل وممارسة الرياضة ومساعدهة الزوج فى تربية الابناء.
 
وأشاد البيان بمشاركه الشباب  من ابناء شمال سيناء فى توصيل أهداف الحملة، وأنه يتم تنفيذ لقاء أسبوعي فى مقر الفرع،  لحث السيدات فى الكشف على فيرس  cوالأمراض الأخرى مثل الضغط والسكر والسمنة ، والعلاج بالمجان فى كافه مراكز المحافظة،  طبقا لتوجيهات رئيس الجمهوريه فى المبادرة التى تنفذها وزاره الصحة، فى جميع محافظات الجمهورية.
 
وقالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى بشمال سيناء، ان كافة الخدمات تستهدف تعظيم دور استفادة السيدات وأسرهن من خدمات تقدمها الدولة .
 
اضافت ان هناك لقاء أسبوعا تنفذه محامية  الفرع نسرين حمدي بكير  كل يوم الأربعاء من  الأسبوع، وخلاله تناقش الأمور التى تتعلق بالمرأة  وقضاياها من الميراث والطلاق وأسبابه والأحوال الشخصيه، وتقدم للمشاركات كافة الاستثارات القانونية التى تهم  المرأة.
 
 

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