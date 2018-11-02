عناصر طالبان تسيطر على قاعدة شرطة شمال أفغانستان

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سيطر مسلحو حركة طالبان الأفغانية، على قاعدة الشرطة النظامية الرئيسة فى إقليم (فارياب) بشمال أفغانستان، بعد ساعات من اشتباكات اندلعت بين العناصر المسلحة وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل 3 من القوات الأمنية واحتجاز 17 آخرين كرهائن.

وقال رئيس منطقة داولات آباد بالإقليم عبد الرازق كاكار - فى تصريح لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - إن المسلحين نفذوا هجومًا منسقًا على قاعدة الشرطة النظامية الرئيسة الواقعة بين منطقتى (شيرين تاجاب) و(داولات آباد) أمس حيث استمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لتعلن بعد ذلك طالبان الاستيلاء على القاعدة، مشيرًا إلى أن مسلحى طالبان احتجزوا 17 شخصًا، واستولوا على 4 دبابات وقاذفتين للصواريخ وأسلحة أخرى وكميات من الذخيرة فى القاعدة.

وأضاف أن قاعدة الشرطة النظامية الرئيسية سقطت فى أيدى طالبان، بسبب عدم وصول تعزيزات أمنية لمساعدة القوات المحاصرة بها.