ضبط مكملات غذائية وعدسات لاصقة مهربة داخل حاوية ببورسعيد

تمكنت شرطة محور قناة السويس ،من ضبط حاوية بداخل ميناء بورسعيد ، تحتوى على سلع مهربة تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
تلقى اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، إخطارا من اللواء أشرف فؤاد ، مدير مباحث الإدارة يفيد بورود معلومات مفادها مفادها قيام ( أمل .ع.ف) باستيراد حاوية مشمولها "غسالات كهربائية قادمة من الإمارات ، ميناء بورسعيد و أكدت التحريات أن الحاوية بها أصناف غير مثبته بالمستندات و تم تقنين الإجراءات و تقديم مذكرة معلومات إلى جمارك بورسعيد ، وتم تشكيل لجنه أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط " 472 شيشة الكترونية، 369 تنك شيشه الكترونية، 15360 كويل شيشة الكترونية، 24 مبسم شيشة الكترونية، 317 عبوة مكمل غذائي، 740 طقم عدسات لاصقة " ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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