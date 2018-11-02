ضبط مكملات غذائية وعدسات لاصقة مهربة داخل حاوية ببورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت شرطة محور قناة السويس ،من ضبط حاوية بداخل ميناء بورسعيد ، تحتوى على سلع مهربة تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، إخطارا من اللواء أشرف فؤاد ، مدير مباحث الإدارة يفيد بورود معلومات مفادها مفادها قيام ( أمل .ع.ف) باستيراد حاوية مشمولها "غسالات كهربائية قادمة من الإمارات ، ميناء بورسعيد و أكدت التحريات أن الحاوية بها أصناف غير مثبته بالمستندات و تم تقنين الإجراءات و تقديم مذكرة معلومات إلى جمارك بورسعيد ، وتم تشكيل لجنه أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط " 472 شيشة الكترونية، 369 تنك شيشه الكترونية، 15360 كويل شيشة الكترونية، 24 مبسم شيشة الكترونية، 317 عبوة مكمل غذائي، 740 طقم عدسات لاصقة " ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.