ضبط متهم بسرقة سيارة ملاكى بحدائق القبة

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط المتهم "يحى.ز"، 55 سنة، عاطل، لاتهامه بالشروع فى سرقة سيارة بدائرة القسم.

وأمكن ضبط التهم المذكور، والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا أخرها 15086 لسنة 2016 الحدائق "سرقة وسائل نقل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي سرقة ، سلاح ابيض "، بإجمالي حبس سنة، وبحوزته مفك، مفتاح حديدى، 3 مفاتيح مصطنعه لسيارات ماركات مختلفة"، حال شروعه فى سرقة السيارة رقم "ن ر ط "234 ماركة نصر 128 بيضاء، ملك "وجيه نادر"، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمته بالشروع فى السرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.