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ضبط متهمين بقتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:32 م
ضبط متهمين بقتل سائق "توك توك" بالإسكندرية المتهمين
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى
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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط متهمين بقتل سائق "توك توك" بمحافظ الإسكندرية.

 

وتلقى قسم شرطة ثالث المنتزة، بلاغا يفيد  بالعثور على جثة ( سائق توك توك ، 23 سنة، له معلومات جنائية)، بالوصلة الرابطة بين الطريق الدولى وطريق الإصلاح بدائرة القسم مهشم الرأس وبه جروح طعنية متفرقة وبطيات ملابسه متعلقاته الشخصية عدا هاتفه المحمول.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث وهم كلٍ من: " عبدالله ب.ع" ، 22 سنة، عاطل ، له معلومات جنائية، و "نور م.م" ، 17 سنة، عاطل، له معلومات جنائية.

 

عقب نقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الحادث وإتفاقهما على التخلص من المجنى عليه، وسرقة التوك توك وهاتفه المحمول، وتصرفا فى التوك توك بالبيع لصاحب ورشة بدائرة مركز شرطة أبو حمص (بالبحيرة) بمبلغ 7800 جنيه، وأرشدا عن المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة تم ضبط الأخير، وبحوزته التوك توك .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

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