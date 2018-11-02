صور .. وزير الأوقاف يخصص مليونى جنيه لدعم وتطوير مستشفى الدعاة

كتب - إسماعيل رفعت

عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، لتطوير مستشفى الدعاة وخصص الوزير مليونى جنيه لدعم وتحديث الأجهزة الطبية ، شارك فى الإجتماع المهندس سمير الشال ، رئيس قطاع الخدمات، والدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، والمحاسب محمد بدر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم.

وعقب الإجتماع ، توجه وزير الأوقاف إلى مستشفى الدعاة لتفقد أعمال التطوير بها ، ووجه بسرعة إنهاء المرحلة الثانية من التطوير خلال أسبوعين على الأكثر ، كما وجه بعمل دراسة متخصصة لتحديث ودعم الأجهزة الطبية بالمستشفى ، لتقديم الخدمة الطبية بشكل لائق .



































































