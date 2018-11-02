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صور .. وزير الأوقاف يخصص مليونى جنيه لدعم وتطوير مستشفى الدعاة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:05 م
صور .. وزير الأوقاف يخصص مليونى جنيه لدعم وتطوير مستشفى الدعاة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت
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عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، لتطوير مستشفى الدعاة وخصص الوزير مليونى جنيه لدعم  وتحديث الأجهزة الطبية ، شارك فى الإجتماع المهندس سمير الشال ،  رئيس قطاع الخدمات، والدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، والمحاسب محمد بدر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم.

وعقب الإجتماع ، توجه وزير الأوقاف  إلى مستشفى الدعاة لتفقد أعمال التطوير بها ، ووجه بسرعة إنهاء المرحلة الثانية من التطوير خلال أسبوعين على الأكثر ، كما وجه بعمل دراسة متخصصة لتحديث ودعم الأجهزة  الطبية بالمستشفى ، لتقديم الخدمة الطبية بشكل لائق . 

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وزير الأوقاف

مستشفى الدعاة




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ر

مستشفى الظعاه بهليوبلس مصر الجديده..ياتيها للعلاج دعاه من الصعيد والدلتا للعلاج فيها

😀😁..يغريت تنشا افرع لها على سبيل المثال ف الاسكندريه وعدد من محافظات العيد وسيناء ومرسى مطروح وطنطا...على سبيل المثال..حتى تقدم خدوه العلاج لروادها دون عناء السفر

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