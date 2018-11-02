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صور.. محافظ بورسعيد يتابع مبادرة القضاء على "فيروس سى"

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:04 م
صور.. محافظ بورسعيد يتابع مبادرة القضاء على "فيروس سى" محافظ بورسعيد خلال الجولة
بورسعيد - السيد فلاح
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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية عقب صلاة الجمعة حيث تابع خلال جولتة  فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى تستمر لمدة شهرين تحت شعار  "100 مليون صحة"، حيث بدأت فعاليات المبادرة  فى 9 محافظات كمرحلة أولى من بينها محافظة بورسعيد.
 
وقام محافظ بورسعيد يرافقه كلاً من اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وسعيد شلبي رئيس حي الشرق، بتفقد أعمال المبادرة بأحدي العيادات المتنقلة أمام مسجد لطفي شبارة، وناقش المترددين على العيادة حول أهمية المبادرة فى الفحص وتقديم العلاج مجاناً للمواطنين، مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة تستهدف أكثر من ٤٩١ ألف مواطن بجميع قرى وأحياء المحافظة.
 
وطالب محافظ بورسعيد جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والإطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سي.خاصة بأنها تقدم بالمجان. 
 
كما التقي المحافظ عقب الصلاة بعدد من المواطنين  والاستماع إليهم وأكد لهم بأن المحافظة تعمل علي الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وان هناك رقابة مشددة علي الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين لمنع المغالاة في الأسعار وضبط السوق.
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