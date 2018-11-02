صور.. عيد ميلاد نجل الشهيد أحمد جمال الفقى بحضور قيادات أمنية

كتبت منى فهمى

احتفلت مؤخرًا أسرة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقى، أحد شهداء سيناء، بعيد ميلاد نجله أحمد الذى يبلغ من العمر 3 سنوات، بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة، وذلك بحضور العميد وليد الوكيل، مدير دار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة، والعقيد أحمد جمال مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الجيزة، واللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا السابق، واللواء عمرو غريب، وأسرة الشهيد، ومروة على حبيب، زوجة البطل، وأسرتها والرائد أمين على حبيب الضابط بهيئة الرقابة الإدارية شقيق زوجة الشهيد.



جانب من حفل عيد الميلاد

كما حضر عيد الميلاد العميد أسامة الماحى، مدير مكتب وزير الداخلية الأسبق، والعقيد راشد محمود مسئول العلاقات العامة بالوزارة، والعديد من أصدقاء الشهيد دفعة 2008 شرطة، وهى دفعة الشهيد، وحضر العديد من أسر الشهداء مثل والدة الشهيد الرائد محمد على زين وشقيقه الرائد عمرو زين والنقيب أسامة زين، وأسرة الشهيد اللواء خالد عثمان، والعميد هشام العزب، والعميد على فهمى، والعميد شريف مناع، وأسرة العقيد تامر العشماوى، والعقيد وائل طاحون، والمقدم أحمد أبو الدهب، والمقدم محمد السحيلى، والمقدم محمد سويلم، والدكتورة رشا كامل رئيسة جمعية زوجات ضباط الشرطة، والملازم منه محمد بالعلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة، والنقيب نهاد عبدالحميد وزوجها النقيب محمد عابدين، وأمنية محمود زوجة العميد نضال يوسف.



اللواء طارق عطية وعدد من زوجات الشهداء

من جانبه، قال العميد وليد الوكيل، مدير دار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة، لـ"اليوم السابع"، لن ننسى دور الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن، وإعلاء قيمة أمن الوطن والمواطنين، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم المعنوى لأبناء الشهداء، وإدخال البسمة والبهجة فى نفوسهم باستمرار. كما أوضح أن يد الغدر طالت العديد من الشهداء، وربنا رزقهم الشهادة، وستظل أسمائهم محفورة فى ذاكرة الوطن، وإن شاء الله كل رجال الداخلية لن يتركوا حق الشهداء، وسنظل نطارد الإرهابيين حتى الموت، وبإذن الله نحتسب جميع الأبطال عند الله شهداء.





وأكد العقيد أحمد جمال، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الجيزة، أنه يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية المعنوية لأسر الشهداء، تقديرًا لتضحيات ذويهم، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية، عرفاناً بدور الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن، وإعلاء قيمة أمن الوطن والمواطنين.





وقالت مروة على حبيب، زوجة البطل، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إننا لن ننسى البطل مهما حدث، وهو دائمًا فى قلوبنا، ولن ننسى جميع الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية، لتظل مصر بلد الأمن والأمان، و باذن الله هدخّل ابنى كلية الشرطة أكيد، تنفيذاً لوصية البطل، علشان يكمّل مسيرة والده، وهعلّمه يبقى بطل زى والده، وهعلمه يحبه زى ما أنا بحبه، وأتوجه بخالص الشكر للواء طارق عطية، لانه دائما معايا ومع ابنى فى كل مناسباتنا.



الرئيس السيسى وزوجة الشهيد أحمد جمال الفقى

جدير بالذكر أنه بعد انتقال البطل الرائد أحمد جمال الفقى إلى قسم ثالث العريش، رفض العودة إلى القاهرة، وكان دائماً يقول: لما كلنا نرجع القاهرة مين يحمى البلد ؟! و يوم 12 أبريل 2015، بعد انتهاء خدمته فى الكمين، عاد إلى قسم شرطة ثالث العريش، وانفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة مفخخة أمام القسم، واستشهد، ورُزقت مروة على حبيب، زوجة الرائد أحمد جمال الفقى، أحد شهداء سيناء، بمولودهما بعد استشهاده بـ 6 أشهر، وأطلقت عليه اسم "أحمد" مثل والده.



اللواء طارق عطية وزوجة الشهيد الفقى وعدد من ضباط الشرطة







الحاج جمال الفقى والد الشهيد والسيدة سامية أحمد كمال والدة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقى وعدد من زملائه الضباط







زوجة الشهيد أحمد جمال الفقى وزوجة الشهيد أحمد أبو الدهب







زوجة الشهيد هشام عزب وزوجة الشهيد أحمد جمال الفقى



















