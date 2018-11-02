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صور.. رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين فى مركز شباب السادات

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:09 م
صور.. رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين فى مركز شباب السادات رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين
المنوفية - محمد فتحى
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نظم اليوم الجمعة مركز شباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، دورة للشطرنج ،وذلك بحضور هشام  الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج ، والمهندس يوسف صقر، راعى البطولة ،والدكتور أسامة أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السادات ، وكرم الجندى الفائزين ببطولة السادات .

وأكد هشام الجندى  ، رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج،أننا بصدد تعميم اللعبة بجميع مدارس محافظات الجمهورية، لان تلك اللعبة تنمى ذكاء الطلاب ، موضحا أن الاتحاد  بصدد إنشاء مناطق للشطرنج بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتعميم اللعبة وممارستها فى مراكز الشباب .
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (1)
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (2)
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (3)
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (4)
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (5)
 
رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين (6)

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