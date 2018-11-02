صور.. رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج يكرم الفائزين فى مركز شباب السادات

المنوفية - محمد فتحى

نظم اليوم الجمعة مركز شباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، دورة للشطرنج ،وذلك بحضور هشام الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج ، والمهندس يوسف صقر، راعى البطولة ،والدكتور أسامة أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السادات ، وكرم الجندى الفائزين ببطولة السادات .

وأكد هشام الجندى ، رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج،أننا بصدد تعميم اللعبة بجميع مدارس محافظات الجمهورية، لان تلك اللعبة تنمى ذكاء الطلاب ، موضحا أن الاتحاد بصدد إنشاء مناطق للشطرنج بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتعميم اللعبة وممارستها فى مراكز الشباب .