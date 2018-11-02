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شروط وتفاصيل طرح المرحلة 6 بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج × 10 معلومات

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:47 م
شروط وتفاصيل طرح المرحلة 6 بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج × 10 معلومات إسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب- أحمد حسن
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اليوم السابع بلس
 

صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن مجلس الوزراء، وافق  مجلس الوزراء على طرح المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج.

 

ويقدم اليوم السابع تقريرا بالشروط والتفاصيل:

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحدد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

 - الطرح سيكون بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى.

 

الشروط العامة

 

  -لابد أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة

- تكون أولوية الحجز للتحويل البنكى لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج

- يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام

- يُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، ويتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.

 

أسلوب السداد

 - يتم سداد دفعة مقدمة 25% محولة بالكامل من الخارج (يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة) والباقى على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية.

 

- يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض.

 

- طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

- فى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو المراحل السابقة يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.


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