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شبكة NBC تخلصت من متعلقات المذيعة ميجان كيلى فى 24 ساعة فقط

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:08 م
شبكة NBC تخلصت من متعلقات المذيعة ميجان كيلى فى 24 ساعة فقط ميجان كيلى
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن شبكة NBC قامت بإلقاء متعلقات المذيعة ميجان كيلى بعد يوم واحد من تفجير أزمة التصريحات العنصرية للمذيعة.
 
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر من داخل الشبكة قالت إن الإدارة قامت بإزالة كل أثر للمذيعة التى حققت شهرة كاسحة من معارضة ترامب، وذلك بعدما أدلت بتصريحات تدافع فيها عن حق الأشخاص البيض فى التنكر فى صورة أشخاص سود فى الهالوين، الأمر الذى اعتبرته كثير من وسائل الإعلام الأمريكية، دفاعا عن العنصرية وسخرية من السود.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الشبكة وضعت كل متعلقات ميجان كيلى فى صندوقين وقامت بالتخلص منها، بعد 24 ساعة فقط من بداية الأزمة، الأمر الذى يكشف أن الشبكة كانت تنتهز الفرصة للتخلص من المذيعة التى لم تعد تحقق نسبة مشاهدات مرتفعة، وذلك على الرغم من أن كيلى كانت اعتذرت وهى تبكى فى حلقة برنامجها على الهواء.
 
وعلى الرغم من أن ميجان كيلى ستحصل على 69 مليون دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقدها مع الشبكة التى أنهت العمل معها، فإنها تسعى للحصول على أموال إضافية كتعويض عن الضرر الذى لحق بها.

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