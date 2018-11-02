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شاهد.. لقطات من ورش العمل التحضيرية قبل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:24 م
شاهد.. لقطات من ورش العمل التحضيرية قبل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر فيس بوك، مجموعة لقطات مصورة للورش التحضيرية لجلسات وفعاليات المنتدى، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى، فى السادسة مساء غدا السبت، وتستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر المقبل.

وانطلقت صباح أمس الخميس، فعاليات ورش عمل ما قبل بدء مؤتمر منتدى شباب العالم، وبدأت فى هذا الإطار ورشة عمل "خطة 2063.. أفريقيا التى نحلُم بها"، التى بثتها صفحة المنتدى مباشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتستمر تلك الورش حتى يوم 3 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الذى تنطلق فيه فعاليات منتدى شباب العالم رسميًا، وحتى يوم 6 نوفمبر.

ويذكر أن القائمون على تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم 2018 فى شرم الشيخ، كانوا قد أعلنوا عن بدء الورش التحضيرية لجلسات المنتدى، الخميس، وقالت صفحة منتدى شباب العالم على "فيس بوك"، "استعد لورش فاعليات ما قبل مؤتمر منتدى شباب العالم التى تبدأ غدًا، انتظر البث المباشر لخطة 2063  (أفريقيا التى نحلُم بها) واستمتع بمواضيع وورش أخرى مختلفة مع بداية المؤتمر فى الثالث من نوفمبر".

وتهدف رسالة منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".

كما كشف منتدى شباب العالم 2018، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، على مدار أيام 3 – 6 نوفمبر، عن أسماء مجموعة من المتحدثين خلال الجلسات الرسمية للمنتدى، الذى سيفتتح فعالياته غدًا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة قرابة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.
وأوضح منتدى شباب العالم 2018، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أن منتدى الشباب العالمى لديه باقة استثنائية من المتحدثين خلال جلسات النسخة الثانية من المنتدى هذا العام، وذلك على مدار يومى 4 و5 نوفمبر الجارى، ومن بين المتحدثين فى جلسات المنتدى إسلام أبو على، رياضى مصرى، BLERTA ALIKO، ممثل المرأة فى الأمم المتحدة، LILY KWONG "FOUNDER OF LILY KWONG STUDIO (LKS)"، LINDSEY ALDACO-MANNER، رئيس برلمان الشباب العالمى للمياه، PATRIK WINCENT "FOUNDER OF FONDBERG & WINCENT".

ومنتدى شباب العالم 2018، يتضمن فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

 

 


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