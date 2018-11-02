video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد كيف رصدت الحكومة 6 شائعات فى 4 أيام لرواد السوشيال ميديا

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:17 م
شاهد كيف رصدت الحكومة 6 شائعات فى 4 أيام لرواد السوشيال ميديا المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس

أذاع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو جاء فيه تقريره الدورى لرصد الشائعات بعنوان "شائعات وحقائق"، والتي تضمنت 6 شائعات انتشرت خلال الفترة من 30 وحتى 2 نوفمبر الجارى.

وأكد المركز الإعلامى للمجلس، إنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات.

 

ننشر أبرز عناوين الشائعات:

1- إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر بداية من نوفمبر الجاري.

2- زيادات جديدة في تسعيرة المياه.

3- فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد.

4- صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية.

5- توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

6- تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية.

 

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى 6 شائعات فى 4 أيام.. لا صحة لما تردد حول وجود زيادة جديدة فى أسعار المياه.. وتفند مزاعم إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء.. والتعليم العالى: لم يتم إقرار لوائح جديدة لترقية براءات الاختراع

المركز الإعلامى مجلس الوزراء

شائعات

الحكومة

الكهرباء

المياه

وزارة التربية والتعليم

الدورس الخصوصية

خبر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة