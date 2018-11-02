شاهد كيف رصدت الحكومة 6 شائعات فى 4 أيام لرواد السوشيال ميديا

كتبت هند مختار

أذاع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو جاء فيه تقريره الدورى لرصد الشائعات بعنوان "شائعات وحقائق"، والتي تضمنت 6 شائعات انتشرت خلال الفترة من 30 وحتى 2 نوفمبر الجارى.

وأكد المركز الإعلامى للمجلس، إنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات.

ننشر أبرز عناوين الشائعات:

1- إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر بداية من نوفمبر الجاري.

2- زيادات جديدة في تسعيرة المياه.

3- فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد.

4- صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصية.

5- توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

6- تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).