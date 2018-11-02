شاهد خرائط وتصميمات "مثلث ماسبيرو" بعد إعلان بدء التطوير يناير المقبل

ينشر اليوم السابع فيديو وصور وخرائط لمخطط مثلث ماسبيرو ، الذى تم اعتماده الاسبوع الجارى من قبل المجلس الاعلى للتخطيط.
من جانبه قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي، لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ان تفاصيل المخطط تتضمن تقسيم منطقة مثلث ماسبيرة لعدة مناطق منها سكنى وأخر انشطة متعددة الاستخدامات، لافتا إلى أن المخطط الجديد خصص مساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن نحو 930 وحدة سكنية للأهالى الذين طلبوا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة بالكامل تصل لـ111 ألف متر مربع، تم تخصيص نحو 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية للاهالى، وباقى المساحة للأنشطة المتعددة الاستخدامات، بمعنى أنها ستتضمن أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وفندقى".
وحول التكلفة الاستمثارية التى تضمنها المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث ماسبيرو، قال أن المخطط حدد مبلغ 4 مليارات جنيه مقسمة كالتالى" 700 مليون جنيه لتعويضات الشاغلين الذين طلبوا الحصول على تعويضات، ومبلغ مليار للبنية الأساسية والطرق، و600 مليون جنيه لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 مليون جنيه لتنفيذ الخدمات اللازمة".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بالمخطط الجديد اعتبارا من مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أن المخطط الجديد يتضمن سكنى وتجارى وسياحى وترفيهى.
maspero cairo egypt from Animatics Studio on Vimeo.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
الله الله
الله الله ......تحيا مصر .......... عقبال المناطق الاخرى
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بواسطة:
اميره الازهرى
فين الجناين؟
السياحه اليوم سياحه للجمال والبلاد الجاذبه للاعداد الضخمه من السياح ، تمتاز مدنها—مثل باريس ولندن—بحداءق واسعه واشجار وبحيرات يتمتع بها الكل، الزوار والاهالى. ماذا نفعل وما هذا التخطيط؟ بناء عمارات وزحام وفى الاخر قبح فى قبح؟ لماذا لا يوجد لدينا حس بالجمال. يجب اعاده النظر وخصوصا ما يمكن كسبه على المدى الطويل من فتح منتصف القاهره كاماكن للحداءق الواسعه لاهلها وزوارها.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل حسن
التخطيط لم يضع في الاعتبار وصلة كوبري 15 مايو بكوبري 6 أكتوبر
هناك وصلة عند ماسبيرو المفروض انها تصل الي كوبري 6 أكتوبر بالاسعاف لكي تنقل حركة السيارات من محافظة الجيزة الي مدينة نصر ومصر الجديدة بدون نزول السيارات الي بولاق ابو العلا ثم ميدان عبد المنعم رياض تماما مثل الوصلة الاخري التي تنقل الحركة من الاسعاف الي مايسبيرو للقادم من مدينة نصر وبدون هذه الوصلة الجديدة ستضطر السيارات الي استخدام المطلع المزدحم بميدان التحرير وعند انشاء كوبري 15 مايو منذ عشرات السنين وكنا ننتظر هذه اللحظة لكي يتم استكمال كوبري 15 مايو وربطة بكوبري 6 أكتوبر مرورا بمثلث مايسبيرو وشكرا