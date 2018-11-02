شاهد خرائط وتصميمات "مثلث ماسبيرو" بعد إعلان بدء التطوير يناير المقبل

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع فيديو وصور وخرائط لمخطط مثلث ماسبيرو ، الذى تم اعتماده الاسبوع الجارى من قبل المجلس الاعلى للتخطيط.



من جانبه قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي، لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ان تفاصيل المخطط تتضمن تقسيم منطقة مثلث ماسبيرة لعدة مناطق منها سكنى وأخر انشطة متعددة الاستخدامات، لافتا إلى أن المخطط الجديد خصص مساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن نحو 930 وحدة سكنية للأهالى الذين طلبوا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.



وأشار إلى أن مساحة المنطقة بالكامل تصل لـ111 ألف متر مربع، تم تخصيص نحو 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية للاهالى، وباقى المساحة للأنشطة المتعددة الاستخدامات، بمعنى أنها ستتضمن أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وفندقى".



وحول التكلفة الاستمثارية التى تضمنها المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث ماسبيرو، قال أن المخطط حدد مبلغ 4 مليارات جنيه مقسمة كالتالى" 700 مليون جنيه لتعويضات الشاغلين الذين طلبوا الحصول على تعويضات، ومبلغ مليار للبنية الأساسية والطرق، و600 مليون جنيه لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 مليون جنيه لتنفيذ الخدمات اللازمة".



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بالمخطط الجديد اعتبارا من مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أن المخطط الجديد يتضمن سكنى وتجارى وسياحى وترفيهى.







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