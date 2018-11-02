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سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 2-11-2018 واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:15 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 2-11-2018 واستقرار العملة الأوروبية يورو - ارشيفية
كتب – حسن رمضان
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.34 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.10 جنيه للشراء

20.40 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.11 جنيه للشراء

20.40 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.19 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

20.19  جنيه للشراء

20.49  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.17 جنيه للشراء

20.36 جنيه للبيع

 

 


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