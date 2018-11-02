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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فى مصر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:18 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فى مصر الريال السعودى
كتب – حسن رمضان
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شهد الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 2-11-2018، بالغا 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر أمس، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى أمس.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.75  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

 

4.75  جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

 

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 


 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.74  جنيه للشراء

4.78  جنيه للبيع

 

 


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