رئيس البرلمان الليبى يبحث مع المسؤولين الإيطاليين مستجدات الأوضاع فى ليبيا

كتب : أحمد جمعة

اختتم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، بناءاً على دعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى قبيل انعقاد المؤتمر الدولى الذى تعتزم إيطاليا تنظيمه حول ليبيا فى الثانى عشر من نوفمبر الجارى.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أن رئيس البرلمان الليبى قد التقى خلال زيارته للعاصمة الإيطالية "روما " بوزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو ميلانيزى، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع فى ليبيا وسبل الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة الحالية فى ليبيا قُبيل إنعقاد المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى تنظمه ايطاليا.

واستمع وزير خارجية إيطاليا إلى وجهة نظر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح لتجاوز الأزمة الحالية فى ليبيا، وتبادل الجانبان وجهات النظر لدعم وانجاح مؤتمر بالريمو بما يحقق الإستقرار ويفضى لإنهاء الأزمة الليبية.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خلال زيارته مع روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها بالتعاون المشترك بين مجلس النواب الليبى ونظيره الإيطالى.