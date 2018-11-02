video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان الليبى يبحث مع المسؤولين الإيطاليين مستجدات الأوضاع فى ليبيا

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:13 م
رئيس البرلمان الليبى يبحث مع المسؤولين الإيطاليين مستجدات الأوضاع فى ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية الإيطالى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

اختتم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار  عقيلة صالح عيسى،  زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، بناءاً على دعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى قبيل انعقاد المؤتمر الدولى الذى تعتزم إيطاليا تنظيمه حول ليبيا فى الثانى عشر من نوفمبر الجارى. 

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أن رئيس البرلمان الليبى قد التقى خلال زيارته للعاصمة الإيطالية "روما " بوزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو ميلانيزى، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع فى ليبيا وسبل الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة الحالية فى ليبيا قُبيل إنعقاد المؤتمر  الدولى حول ليبيا الذى تنظمه ايطاليا.

واستمع وزير خارجية إيطاليا إلى وجهة نظر رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح لتجاوز الأزمة الحالية فى ليبيا، وتبادل الجانبان وجهات النظر لدعم وانجاح مؤتمر بالريمو بما يحقق الإستقرار ويفضى لإنهاء الأزمة الليبية.  

والتقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خلال زيارته مع روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها بالتعاون المشترك بين مجلس النواب الليبى ونظيره الإيطالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رويترز: ليبيا تعيد تشغيل حقل البيضاء النفطى

القائم بأعمال سفارة الصين فى ليبيا ينفى تعرضه لمحاولة اختطاف

ليبيا

اخبار ليبيا

مجلس النواب الليبى

البرلمان الليبى

رئيس البرلمان الليبى

اخبار ايطاليا




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة