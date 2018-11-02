video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز 3 أفراد شرطة وموظفى تحصيل تذاكر فى حادث مصرع مجند سقط من قطار بالعياط

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:19 م
حجز 3 أفراد شرطة وموظفى تحصيل تذاكر فى حادث مصرع مجند سقط من قطار بالعياط قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تجرى مديرية أمن الجيزة تحرياتها بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، فى حادث مصرع مجند شرطة نتيجة سقوطه من قطار بالعياط، تنفيذا لقرار النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى قرارها بحجز 3 أفراد شرطة تابعين لشرطة النقل والمواصلات، واثنين من موظفى تحصيل التذاكر بالقطار الذى شهد الحادث.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى " ط. م " لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري الاستماع لأقوال أفراد شرطة النقل والمواصلات وشهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل مواعيد قطارات بخطوط الوجه البحرى من الغد

مصرع مجند

حادث قطار

العياط

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة