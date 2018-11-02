حجز 3 أفراد شرطة وموظفى تحصيل تذاكر فى حادث مصرع مجند سقط من قطار بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مديرية أمن الجيزة تحرياتها بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، فى حادث مصرع مجند شرطة نتيجة سقوطه من قطار بالعياط، تنفيذا لقرار النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى قرارها بحجز 3 أفراد شرطة تابعين لشرطة النقل والمواصلات، واثنين من موظفى تحصيل التذاكر بالقطار الذى شهد الحادث.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى " ط. م " لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري الاستماع لأقوال أفراد شرطة النقل والمواصلات وشهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.