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حبس صاحب محل يصور السيدات داخل "بروفة" تغيير الملابس بمول شهير بالقطامية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:34 م
حبس صاحب محل يصور السيدات داخل "بروفة" تغيير الملابس بمول شهير بالقطامية حجز - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة،  برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهم " عز.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بوضع هاتف محمول داخل "البروفة" داخل المحل الخاص به لتصوير السيدات.

 

ترجع الواقعة بورود معلومات للمقدم حسام ناصر رئيس مباحث القطامية،  بقيام المتهم "عز ع"، بوضع خاتف محمول داخل بروفة لتصوير السيدات خلال تغيير ملابسهن، داخل المحل الخاص به بأحد المولات الشهيرة بالقطامية، وعلي الفور انتقل رجل المباحث وتم ضبط الهاتف محل البلاغ،  وتم القبض علي المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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