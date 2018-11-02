جامعة المنصورة تحتل المركز الأول فى "الكروس فيت " بالبطولة الرياضية

الدقهلية شريف الديب

شارك وفد طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة فى فعاليات اللقاء الأول لرياضة الكروس فيت (CrossFit)تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ونظم الفعاليات الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصرى بالمدينة الشبابية ببورسعيد فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2018.

شاركت كلية التربية الرياضية بالمنصورة ، بـ 8 لاعبين و 8 لاعبات، و حصل الطالب طارق لطفى حبيب ،على المركز الأول فردى خلال فعاليات اللقاء الذى تم بمشاركة 330 طالب وطالبة من 33 كلية من كليات التربية الرياضية على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية ، حضر فعاليات اللقاء الدكتور عمرو حداد ، مساعد وزير الشباب والرياضة ، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات،والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، واللواء إسماعيل الفار ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد جمة ، معاون وزير الشباب والرياضة،و محمود أبوزهرة مدير المدينة الشبابية بمدينة ببورسعيد ، وجاءت مشاركة الكلية تحت إشراف الدكتور محمد محمد الشحات ، عميد كلية التربية الرياضية، ولدكتورة ولاء عبد الفتاح مدرس بالكلية، وكابتن حاتم شادى مشرف بالكلية.