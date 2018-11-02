تعرف على خطة وزارة الصحة للتأمين الطبى بمنتدى شباب العالم

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الإستعدادات للقصوى للتأمين الطبى للمشاركين فى منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه على مدار الساعة، وكذلك غرفة العمليات تتابع توفير أعلى درجات الخدمة والرعاية الصحية للمشاركين.

"اليوم السابع" يرصد فى السطور التالية أهم خطط الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم:

استعدت وزارة الصحة لتوفير التأمين الطبى لمنتدى الشباب، بخطة تضمنت الدفع بأكثر من 100 سيارة إسعاف مجهزة بالرعاية المركزة ، وعيادة ميدانية بها كافة التخصصات الطبية، لتوفير الرعاية الطبية الشاملة خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم، فى الفترة من 2- 6 نوفمبر الحالى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على النحو التالى، 4 سيارات مجهزة عناية فائقة، و6 سيارات تدخل طبى ، بالإضافة الى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة، مشيرا الى أنه سيتم نشر سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطارومنطقة الغرقانة، وخليج نعمة، ومنطقة الفنادق، بالإضافة إلى قطاع الهضبة والسوق القديم ، لافتا إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطة، كما سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بالنسبة لتمركزات سيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء إلى الدرجة القصوى، كما ستتضمن الخطة التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومركز الخدمات الطارئة 137، لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات كما تم دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، وتم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء على مدار الساعة، تحسبًا لأى طوارئ، كما تم وقف إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة المنتدى، خاصة الأقسام الحرجة الطوارئ والرعايات المركزة والحروق والسموم .