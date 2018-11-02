تعرف على أسعار السمك اليوم الجمعة 2-11-2018

كتبت أسماء أمين

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 2-11-2018 بسوق العبور، حيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 إلى 27 جنيها حسب النوع والحجم، وبلغ سعر الفليه البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

ووصل سعر سمك التعابين من 40 إلى 140 جنيها، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك البياض من 28 إلى 34 جنيها، ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وارتفع سعر المكرونة السويسى جنيهات بحيث بلغ من 60 إلى 76 جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 34 إلى 40 جنيها، وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 إلى 41 جنيها.

ووصل سعر الجمبرى من 125 إلى 325 جنيها حسب النوع والحجم، فى حين بلغ ارتفع سعر الجمبرى الجامبو 10 جنيهات، حيث بلغ سعره من 360 إلى 420 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى المجمد من 85 إلى 165 جنيها، وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 125 جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 29 إلى 35 جنيها، وبلغ سعر سمك وقار من 40 إلى 70 جنيها.