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ترامب: قدر كبير من التقدم تحقق بشأن التجارة مع الصين

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:44 م
ترامب: قدر كبير من التقدم تحقق بشأن التجارة مع الصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن قدرا كبيرا من التقدم تحقق فى المحادثات مع الصين بشأن التجارة، وتكهن بأن أكبر اقتصادين فى العالم سيتوصلان إلى إتفاق جيد جدا.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى البيت الأبيض، أكد ترامب أنه سيجتمع مع الرئيس الصينى شى جين بينج أثناء حضورهما قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى وقت لاحق هذا الشهر.

وفى وقت سابق، قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من إتفاق لحل خلافاتهما التجارية وإنه أقل تفاؤلا من ذي قبل بشأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

 

 


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