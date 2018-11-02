ترامب: أجرينا محادثات جيدة جداً مع الصين ونقترب من عقد صفقات تجارية

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال حديث له مع صحفيين فى البيت الأبيض، إن إدارته وفرت 250 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر الماضى، واصفاً ذلك بأنه كان "رقماً ضخماً" تحت أى مقياس.

ومن ناحية أخرى ، أضاف الرئيس الأمريكى ، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية ، أن الأمريكيين عقدوا محادثات "جيدة جداً" مع الجانب الصينى وأنهما يقتربان أكثر باتجاه صفقات تجارية ، مشيراً إلى أنه تحدث مع الرئيس الصينى شى جين بينج أمس الخميس وأن الصينيين يريدون عقد صفقة تجارية.

وتابع الرئيس الأمريكى "اعتقد أننا سنعقد اتفاقاً تجارياً مع الصين وأعتقد أنه سيكون اتفاقاً عادلاً جداً للجميع ، وسيكون اتفاقاً جيدا للولايات المتحدة".

وأوضح أنه اتفق مع الرئيس الصينى على عقد لقاء خلال اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مثل هذه القضايا.

وحول قضايا الهجرة على الحدود الأمريكية ، قال ترامب إنه سيتم اعتقال المعتدين على جنود الولايات المتحدة من المهاجرين ، منتقداً معاقبة المعتدين من خلال تقديمهم للمحاكمة قائلاً فى الوقت نفسه إنه من الممكن تغيير أنظمة الهجرة فى بلاده "فى يوم واحد" إلا أن هناك من لا يريد ذلك من داخل البلاد.

وانتقد الرئيس الأمريكى كلاً من السلفادور وهندوراس فيما يخص قضايا المهاجرين قائلاً إنهما يحصلان على مئات الملايين من الدولارات إلا أنهما "لا يقومان بأى شيء" ، متوعداً بإيقاف إرسال هذه الأموال قريباً.

ورداً على سؤال حول فرض العقوبات مجدداً على إيران ، وصف ترامب العقوبات هذه المرة بأنها "جدية وكبيرة" ، وقال إن إيران لم تعد على ما كانت عليه عند بداية توليه منصبه ، فإيران دولة مختلفة كثيراً منذ أن أنهيتُ الاتفاقية النووية.