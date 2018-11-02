تحرير 277 محضر للمخالفين بحرق المخلفات الزراعية فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري بمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في الحقول والطرق العامة ومنع انتشار تلك الظاهرة، ومحاسبة المخالفين طبقا لقانون حماية البيئة.

وقامت اللجان الرئيسية والفرعية بتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن من خلال حملات مكبرة على مدار 10 أيام لرصد مخالفات حرق مكشوف داخل الأرض الزراعية، حيث تم تحرير 277 مخالفة بيئية على مستوى مراكز المحافظة ، حيث تم تحرير 20 محضر بمركز سوهاج ، و14 محضر بطهطا، و11 محضر بساقلتة، و12 محضر بطما ، و21 محضر بجهينة، و14 محضر بجرجا، و64 محضر بالمراغة، و13 محضر بدار السلام، و66 محضر بالبلينا، و42 محضر بالمنشاة.

وأكد المحافظ علي أهمية الحفاظ علي البيئة والاستفادة من المخلفات الزراعية بدلا من حرقها، واحترام القوانين التي تمنع عمليات الحرق ، مشيرا أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لرصد الحرق المكشوف والحد من تلك الظاهرة ، حفاظا على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.