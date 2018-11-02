تحرير 2106 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 2106 مخالفة مرورية متنوعة و شملت515مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و117 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و122 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و175 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو47 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 54 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 51 رخصة لمخالفة البيئة و 106 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 64رخصة لمخالفة خط السير و57 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و62 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 62 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 69 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 71مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و39 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و70 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و101 مخالفة إزالة فاميه وتحرير107 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و66 مخالفة مواقف عشوائية و58 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير73 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.