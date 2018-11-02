"بى اى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل أكتوبر الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 5850.6 ألف ورقة بقيمة قدرها 5847.9 ألف جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4326.6 ألف ورقة، بقيمة قدرها 4609.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 2567 ألف ورقة، وبقيمة 615.2 ألف جنيه.

وجاءت شركتا الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.1 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 17904.6 ألف ورقة مالية بقيمة 17455.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 2833 عملية.