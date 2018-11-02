video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"بى اى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل أكتوبر الماضى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 07:08 م
"بى اى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل أكتوبر الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 5850.6 ألف ورقة بقيمة قدرها 5847.9 ألف جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
  
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4326.6 ألف ورقة، بقيمة قدرها 4609.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 2567 ألف ورقة، وبقيمة 615.2 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.1 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 17904.6 ألف ورقة مالية بقيمة 17455.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 2833 عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

359 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 26.9 مليار جنيه خلال أكتوبر

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

بورصة النيل




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة