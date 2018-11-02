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بدء توافد جمهور الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:29 م
بدء توافد جمهور الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية جماهير الأهلى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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بدء جمهور النادى الأهلى فى التوافد على استاد برج العرب لحضور المباراة المقامة مساء اليوم بين الأهلى والترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.
 
ويشدد أمن الإسكندرية على ضرورة إحضار التذاكر الأصلية والبطاقة الشخصية، وعدم السماح بدخول الآلات الحادة والألعاب النارية أو شعارات سياسية أو تى شيرتات بها عبارات خارجة.
 
ويكثف الأمن تواجده وغلق الطريق الصحراوى المؤدى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، وفتح طرق بديلة لمرور المواطنين وتخصيص الطريق الرئيسى لجماهير الاستاد منها لتزاحم الطريق.
 
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