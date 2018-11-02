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بالأرقام.. باكستان والهند من أكثر الدول حصولا على تأشيرات العمرة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:33 م
بالأرقام.. باكستان والهند من أكثر الدول حصولا على تأشيرات العمرة العمرة - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، أن عدد تأشيرات دخول المملكة خلال موسم شهرى سبتمبر وأكتوبر بلغ  835910 تأشيرة، في حين مجموع القادمين إلى المملكة 547392 معتمرًا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 276372 معتمرًا، منهم 185484 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 90888 في المدينة المنورة، كما سجلت مغادرة 271020 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفاد مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة ، مع مطلع العام الهجرى الحالي، والذي يقترب من إكمال شهره الثاني  ، ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

مؤشر العمرة الاسبوعى
مؤشر العمرة الاسبوعى

 

أما أكثرالجنسيات قدوما بحسب المؤشر ، كانت بالترتيب: الباكستان 215856، تليها الهند 117759،  إندونيسيا 94977،  اليمن 17832، ثم ماليزيا خامسا 15287 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: المملكة المتحدة 11712، الإمارات العربية المتحدة 11666، الأردن 10431، بنجلادش 8636، تركيا 7151 معتمرا، وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة الذين يقدمون الخدمات للمعتمرين 6784 موظفا منهم 4604 من الذكور، و2180 من الإناث.

 

 


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