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انطلاق اليوم العلمي السابع لمبادرة "عقول عظيمة" بالإسماعيلية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:11 م
انطلاق اليوم العلمي السابع لمبادرة "عقول عظيمة" بالإسماعيلية جانب من الفعاليات
الإسماعيلية – جمال حراجى
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بدأت اليوم الجمعة فعاليات اليوم العلمي للدورة السابعة لمبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أكثر من 150 طبيب من محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية.
 
 
وقال الدكتورأسامة عباس، المشرف العام على مبادرة عقول عظيمة، إن المبادرة نجحت العام الماضي في تدريب 1300 طبيب شاب، وتستمرالعام الجاري مستهدفة تدريب 1800 طبيب من مجال طب وجراحة العيون.
 
 
وأضاف عباس أن مجال طب وجراحات العيون في مصر شهدت طفرة ضخمة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة توفر أحدث الأجهزة الطبية ودعم الجامعات المصرية لبرامج التدريب ورفع كفاءة شباب الأطباء حتى أن عهد السفر للخارج لإجراء جراحات العيون انتهى في مصر.
 
 
وأكد عباس على أن مستوى الصناعات الدوائية في مجال قطرات العيون في مصر، لا يقل عن جودة عن المستورد كما يعتقد البعض، خصوصا وأن معظم الشركات العاملة في ذلك المجال تحرص على معايير الجودة في الإنتاج نظرا لإرتباط ذلك المجال بعضوشديد الحساسية في الجسم.
 
 
وأشار عباس إلى أن المبادرة ستعمل على التآخي بين الجامعات ومستشفيات الرمد التابعة لوزارة الصحة لتبادل الخبرات ودعم دور وزارة الصحة في رفع كفاءة شباب الأطباء.
 
 
 
 
 
 

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