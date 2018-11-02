الين يهبط والدولار الاسترالى يرتفع مع هدوء القلق بشأن تجارة أمريكا والصين

طوكيو – رويترز

هبطت عملة الملاذ الآمن الين اليابانى بينما عزز الدولار الاسترالى مكاسبه اليوم الجمعة مع تعزز الثقة فى السوق بزيادة كبيرة فى التجارة الآسيوية مع إشارات على احتمال وقف تصعيد الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وعززت أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ الآمال فى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3 % إلى 113.03 ين معوضا الخسائر التى منى بها فى اليوم السابق.

وما زال الدولار دون أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع البالغ 113.385 ين، والذى سجله فى منتصف الأسبوع قبل نشر تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة.

وقفز الدولار الأسترالى 0.5 % إلى 0.7242 دولار أمريكى معززا المكاسب التى حققها فى اليوم السابق.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذى ظل عند 96.321 بعدما هبط بنحو 0.9 % فى التعاملات الخارجية تحت ضغط ارتفاع الجنيه الاسترليني.

واستقر الاسترلينى عند 1.2998 دولار.

وارتفع اليورو 0.05 % إلى 1.1414 دولار بعدما كان قد ربح 0.9 % فى التعاملات الخارجية مع تراجع الدولار.

وزاد اليوان الصينى نحو 0.2 % مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 6.8970 ين للدولار فى التعاملات الخارجية.