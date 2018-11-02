المشاركون بمنتدى شباب العالم يتوافدون لحضور مسرحية الزائر بشرم الشيخ.. صور



اليوم السابع بلس

توافد المشاركون بمنتدى شباب العالم 2018 على قاعة المسرح لحضور العرض المسرحى "الزاير"، العرض الرئيس بمسرح شباب العالم بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والوفود المشاركة فى المنتدى.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الجمعة، مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابى للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها، فى تجربة فريدة من نوعها تُعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018.

وتستمر عروض المسرح وفقراته على مدار ثلاثة أيام تعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وتؤكد على تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التى ستقام على خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.