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المتحدث باسم التحالف باليمن: سنتخذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:04 م
المتحدث باسم التحالف باليمن: سنتخذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا
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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، إننا سنتخذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى بما يتفق مع القوانين الدولية، وأكد أن العملية النوعية التى نفذت فى قاعدة الديلمى الجوية كان هدفها هو تحييد قدرات المتمردين، والعملية تتفق مع قواعد الاشتباك المعمول بها.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بالرياض، لكشف التفاصيل الخاصة بعملية استهداف قوات التحالف أمس مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمى الجوية، والتى شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية من قبل الحوثى ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمى الجوية بصنعاء.

 

وأكد العقيد الركن تركى المالكى استمرار عمل مطار صنعاء باليمن، وعدم تأثر حركة الطائرات الأممية والإغاثية.

 

وأضاف أن عملية الاستهداف نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية وكذلك قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف.

 

ومن جهة أخرى، قتل 4 من مسئولى إطلاق الصواريخ والتمويل لميليشيات الحوثى الإيرانية فى محافظة صعدة شمالى اليمن، بغارة نفذها تحالف دعم الشرعية، والقتلى هم ‏حسن عبد الله راصع وصالح شتوى وعلى حسن العجرى ومسفر قرصان.


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