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العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالدرب الأحمر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:04 م
العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالدرب الأحمر جثة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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يكثف ضباط مباحث قسم الدرب الأحمر من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الدرب الأحمر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ. 
 
أسفرت التحريات أن السيدة الضحية تقيم بمفردها، ولديها 5 أبناء، وتبين أن الضحية تعرضت لعدة طعنات بالرقبة، أودت بحياتها في الحال. 
 
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 
 

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