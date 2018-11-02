الصين تعلن رفضها اتهامات أمريكية بدعم مخطط لسرقة أسرار تجارية

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أعلنت الصين اليوم الجمعة، رفضها لاتهامات أمريكية بدعم مخطط لشركات صينية وتايوانية لسرقة أسرار تجارية من شركة أشباه الموصلات الأمريكية (ميكرون)، مطالبة إياها بتقديم أدلة مادية على صحة هذه الاتهامات.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم الجمعة، تعقيبا على اتهامات وزير العدل الأمريكى "جيف سيشنز" لثلاثة أشخاص وشركتين فى الصين وتايوان بسرقة أسرار معرفية تقدر قيمتها 7ر8 مليار دولار من شركة (ميكرون(.

وقال كانج: "إذا كان الجانب الأمريكى مهتما حقا، فعليه تقديم أدلة ملموسة وقوية تؤكد صحة ذلك".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت منتصف هذا الأسبوع قيودا على الصادرات الموجهة إلى شركة (فوجيان جينهوا) الصينية لأشباه الموصلات، وهو ما قوبل باعتراض من وزارة التجارة الصينية، حيث قال المتحدث باسمها "قاو فنج" إن الصين تعارض قيام الولايات المتحدة بتعميم مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات، كما تعارض فرض الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد وتدخلها فى التجارة والتعاون الدوليين الطبيعيين للشركات.