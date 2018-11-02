الصين تطلق قمرا صناعيا للملاحة يرسل رسائل قصيرة إلى 10 ملايين مستخدم كل ساعة

أ ش أ

أطلقت الصين قمرا صناعيا لنظام الملاحة (بيدو 3)، وذلك على متن الصاروخ (لونج مارش 3 بي) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غرب البلاد.

وقال "يانج تشانج فنج" كبير المصممين لنظام بيدو - فى تصريح اليوم الجمعة - إن القمر الذى تم إطلاقه يعد الأول من بين أقمار نظام (بيدو 3) الذى يعمل فى المدار العالي، على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، حيث سيتتبع دوران الأرض فى مدار ثابت ويراقب نفس النقطة على الأرض بشكل مستمر.

وأضاف أنه سيتم وضع النظام الأساسى لأقمار (بيدو 3) المدارية قيد العمل بنهاية العام الجاري، ليبدأ تقديم خدماته إلى الدول الواقعة على مبادرة الحزام والطريق.

وأشار فنغ إلى أنه تم تطوير القمر والصاروخ المستخدمين فى عملية الإطلاق من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق الصواريخ.

ولفت إلى أنه تم تجهيز القمر بخدمات تحديد المواقع بالراديو، وأنه يستطيع إرسال رسائل قصيرة إلى 10 ملايين مستخدم كل ساعة، منوها إلى أنه يمكن للقمر أيضا توفير خدمات ملاحة منخفضة التكلفة وموثوقة بها لعملاء الطيران المدنى فى داخل الصين وخارجها.

ويحمل القمر الصناعى ساعتين ذريتين تعملان بالهيدروجين والروبيديوم، وستلعبان دورا رئيسا فى تحديد المواقع ودقة التوقيت، حيث تعتبر الساعات الذرية الأكثر دقة لمعايير الوقت والتردد، وتستخدم اهتزازات الذرات لقياس الوقت، حيث يعد الدقة والثبات العالى للساعات الذرية ضروريين لنظام الملاحة بالأقمار الصناعية فى العالم.

يشار إلى أنه فى حالة وجود خطأ فى إشارة الملاحة، يستطيع القمر إخبار المستخدمين فى غضون 6 ثوانى للتحويل إلى إشارات أخرى.