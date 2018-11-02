الشباب يلتقطون صورا تذكارية قبل افتتاح "مسرح العالم" بمنتدى الشباب بشرم الشيخ

كتب زكى القاضى

حرص العديد من ضيوف منتدى الشباب من مختلف دول العالم، على التقاط الصور التذكارية أمام الصور الموضوعة ببهو قاعة الموتمرات، والتى تشهد افتتاح مسرح العالم بمنتدى شرم الشيخ، بعد قليل.

ووقف بعض الشباب أمام لوحة كبيرة للقارة الإفريقية، بالإضافة للوحة أخرى كتب عليها مسرح شباب العالم، وذلك قبل عدة ساعات من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمسرح.

يذكر أن حفل الافتتاح الرسمى للمنتدى، غدا، السبت.

يذكر أن منتدى شباب العالم يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.















