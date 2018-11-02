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السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموئيل: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:01 م
السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموئيل: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود الرئيس عبد الفتاح السيسى
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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى شهداء حادث الهجوم على أتوبيس قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

 

وقال الرئيس السيسى على الحساب الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك.. وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.. هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء".

 

السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموائيل بالمنيا
السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموائيل بالمنيا

 


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