السكة الحديد: انتظام حركة قطارات القاهرة - أسوان.. والخطوط تعمل بصورة طبيعية

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة- أسوان والحركة تعمل بصورة طبيعية على جميع خطوط الهيئة، لافتا أنه يتابع بنفسه لحظة بلحظة انتظام حركة القطارات مع المركز الرئيسى لمتابعة حركة القطارات.

وأضاف رئيس هيئة السكة، أن الهيئة تعمل جاهده لتحسين الخدمة مع توفير أفضل الخدمات لجمهور المسافرين والتركيز على إجراءات السلامة، كما تناشد الهيئة وسائل الإعلام التأكد من المصادر الرسمية قبل كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى هو ملك الشعب ويقدم خدماته لكافة المواطنين.