video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: انتظام حركة قطارات القاهرة - أسوان.. والخطوط تعمل بصورة طبيعية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:09 م
السكة الحديد: انتظام حركة قطارات القاهرة - أسوان.. والخطوط تعمل بصورة طبيعية المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة- أسوان والحركة تعمل بصورة طبيعية على جميع خطوط الهيئة، لافتا أنه يتابع بنفسه لحظة بلحظة انتظام حركة القطارات مع المركز الرئيسى لمتابعة حركة القطارات.
 
 
وأضاف رئيس هيئة السكة، أن الهيئة تعمل جاهده لتحسين الخدمة مع توفير أفضل الخدمات لجمهور المسافرين والتركيز على إجراءات السلامة، كما تناشد الهيئة وسائل الإعلام التأكد من المصادر الرسمية قبل كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى هو ملك الشعب ويقدم خدماته لكافة المواطنين.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد للخدمات تزيل 150 ألف طن مخلفات من مينائى الإسكندرية والدخيلة

السكة الحديد

حركة القطارات

هيئة السكة الحديد

قطارات الصعيد




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة