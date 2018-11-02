الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس الفلسطينى يصل للقاهرة للمشاركة فى منتدى شباب العالم الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:35 م الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كتب أحمد حمادة إضافة تعليق وصل الى مطار شرم الشيخ الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن ، للمشاركة في منتدى شباب العالم، المنعقد فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى ، وجاءت مشاركة أبو مازن تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أبو مازن يشارك فى منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم 2018 منتدي شباب العالم world youth forum 2018 منتدى الشباب منتدى شباب العالم ٢٠١٨ منتدى الشباب العالمي مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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