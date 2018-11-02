الرئيس الفلسطينى يصل للقاهرة للمشاركة فى منتدى شباب العالم

كتب أحمد حمادة

وصل الى مطار شرم الشيخ الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن ، للمشاركة في منتدى شباب العالم، المنعقد فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى ، وجاءت مشاركة أبو مازن تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي .