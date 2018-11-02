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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين تجاه المملكة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:20 م
الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين تجاه المملكة صاروخ - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت قوات الدفاع الجوى السعودي، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخ باليستى أُطلق من قبل مليشيات الحوثى الانقلابية من داخل الأراضى اليمنية من محافظة صعدة باتجاه الأراضى السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بأن قوات الدفاع الجوى للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستى من قبل مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضى المملكة، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوى السعودى تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضى اليمنية، ولم ينتج أى إصابات.

وأكد المالكي، أن هذه الأعمال العدائية التى تقوم بها مليشيات الحوثى تثبت تورط النظام الإيرانى ودعمه لهذه المليشيات الإرهابية، ويؤكد تعنتها وتحديها للقرارات الأممية الصادرة فى هذا الشأن، واستمرارها فى تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمى والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولى الإنساني.

وقد بلغ إجمالى الصواريخ البالستية التى أطلقتها مليشيات الحوثى باتجاه المملكة حتى الآن (206) صواريخ، تسببت فى استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.


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