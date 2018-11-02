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الداخلية تنقل سجناء لسجون مودع بها أقاربهم مراعاة للبعد الإنسانى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 12:43 م
الداخلية تنقل سجناء لسجون مودع بها أقاربهم مراعاة للبعد الإنسانى السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى لفتة إنسانية ، استجاب قطاع السجون لعدد من طلبات نزلاء السجون بنقلهم إلى السجون المودع بها ذويهم " أشقاء – أبناء – أباء ".
 

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة، من خلال التأهيل النفسى والاجتماعى لكافة نزلاء السجون.

ووافق قطاع السجون على ملتمس عدد من نزلاء السجون، بنقلهم إلى السجون المودع بها ذويهم " أشقاء – أبناء – أباء " ، لما يمثله ذلك من مشقة على ذويهم أثناء زيارتهم، حيث تم نقل 7 نزيل من سجون مختلفة  إلى السجون المودع بها ذويهم (أشقاء ، أبناء ، أباء) ،وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء، وتحقيق أكبر قدر من التواصل الإجتماعى لهم .

 

 


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