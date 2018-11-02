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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال أكتوبر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 10:00 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال أكتوبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، وبلغ 1641.5 مليون ورقة بقيمة 6806.7 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 920.5 مليون ورقة، بقيمة 3198.1 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 648.1 مليون ورقة بقيمة 1260.9 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 283 مليون ورقة بقيمة 867.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بحجم تداول بلغ 170.4 مليون ورقة بقيمة 880.6 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 134.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 726.9 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 104 مليون ورقة منفذة بقيمة 232.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 81 مليون ورقة منفذة بقيمة 617.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 67.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 526.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 50.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 598.6 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا البنوك والكيماويات، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 29.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1891.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 28 مليون ورقة بقيمة 330.8 مليون جنيه
 

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