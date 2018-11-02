التجارة: 38 شركة تشارك بجناح مصر فى معرض الصين للواردات الاثنين المقبل

كتب إسلام سعيد

تنطلق، يوم الاثنين المقبل، فعاليات معرض الصين الدولى للواردات الذى يقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر بمدينة شنغهاى الصينية، حيث تشارك مصر كضيف شرف المعرض ويفتتح الجناح المصرى الرئيس الصينى شى جين بينج والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقهم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث من المقرر أن يضم الجناح المصرى 38 شركة على مساحة 256 مترا مربعا.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن اختيار مصر ضيف شرف المعرض يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينية فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، لافتاً إلى أن المعرض سيسهم فى تعزيز العلاقات التجارية وتخفيض عجز الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الصينى.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المعرض يعكس التوجه الحالى للحكومة الصينية للانفتاح التجارى مع العالم خاصة فيما يتعلق بالاستيراد، لافتاً إلى أن المعرض يمثل فرصة تاريخية للشركات المصرية والعالمية للنفاذ للسوق الصينية الهائلة والبالغ قوامها 1.3 مليار مستهلك.

وأشار نصار إلى أن المعرض يشارك به أكثر من 150 ألف مشترى وهو ما يسهم فى فتح السوق الصينية أمام المنتجات المقبلة من مختلف دول العالم فضلا عن توفير فرص ضخمة لمنتجات الأغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الأدوية والمنسوجات والملابس المصرية للنفاذ للسوق الصينية، كما سيوفر أيضاً فرصاً لقطاعات الخدمات المصرية مثل السياحة والثقافة لدخول السوق الصينى الواعد.

ومن جانبها أوضحت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يضم قسماً للأجنحة الوطنية لـ10 دول وقسماً لأجنحة الشركات لعدد 101 دولة، مشيرة إلى أنه من المقرر مشاركة 24 شركة مصرية فى مجالى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و6 شركات فى مجال الصناعات الطبية والكيماوية و4 شركات فى مجال الملابس الجاهزة وشركة فى مجال الصناعات الهندسية وشركة فى مجال الحرف اليدوية وشركة فى مجال الطباعة والتغليف وبنك مصر عن القطاع المصرفى.

وأشارت إلى أن المعرض يتضمن فعاليات تشمل لقاءات ثنائية ولقاءات لتوفيق الأعمال ومنتديات استثمارية وفعاليات سياحية، حيث تم الاتفاق مع االجانب الصينى على مشاركة الشركات المصرية فى منتدى اللقاءات الثنائية المقام بعنوان ملتقى كبار المشترين من مقاطعة جيانغشى بالمصنعين الدوليين.