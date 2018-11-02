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"البيئة" تعلن زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات لـ 56

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 12:59 م
"البيئة" تعلن زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات لـ 56 عمليات رصد الانبعاثات الصادرة من المداخن
كتبت آية دعبس
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قالت وزارة البيئة، إنه استمرار للجهود المبذولة للتوسع فى شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم فى إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء فى الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت،  فقد تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لإنبعاثات مدخنة فرن التقطير الرابع بمعمل تكرير مسطرد التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول.
 
وأضافت فى بيان: "شملت منظومة الرصد الذاتي المستمر أجهزة رصد أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول وثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلي الظروف المرجعية والتى تشمل كلا من درجة الحرارة والضغط و الأكسجين، وبهذا قد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية إلى 56 منشأة بعدد 233 نقطة رصد موزعة على مستوى الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة فى مصر". 
 
وتابعت:  "تعتمد عمليات رصد الإنبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات، ويتم إرسال البيانات بكل منشأة فى ذات التوقيت من خلال مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة لإحكام السيطرة على الإنبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية".
 
 
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