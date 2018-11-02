البورصة تربح 14 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة ارتفاع 1.9%

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750.926 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 1.9% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 453.556 مليار جنيه إلى 462.134 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 166.011 مليار جنيه إلى 170.513 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 619.567 مليار جنيه إلى 632.647 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2859 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2831 ألف سند تقريبا.
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