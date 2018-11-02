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الأوقاف: 250 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:31 ص
الأوقاف: 250 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى د. مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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فى إطار دورها المجتمعى ورسالتها فى خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، قررت وزارة الأوقاف توزيع مائتين وخمسين طنا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، ويتم تمويلها من بند البر بديوان عام الوزارة، وسيتم توفير السلع المطلوبة بمعرفة وزارة التموين في إطار التعاون الكبير بين الوزارتين فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وقال بيان صحفى: "سيتم توزيع لجان متخصصة للتوزيع على مستوى الجمهورية مع الاستفادة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية".

وأضاف البيان، أن ذلك يأتى فى إطار دورها المجتمعي ورسالتها فى خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

 


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وزارة الاوقاف

الاسر الاولى بالرعاية

مساعدات

سلع غذائية




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