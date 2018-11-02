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الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:33 م
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الأوقاف تحفز أئمتها المغتربين سدا للعجز بالحصول على الماجستير للعودة لمحافظاتهم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:54 م
الأوقاف تحفز أئمتها المغتربين سدا للعجز بالحصول على الماجستير للعودة لمحافظاتهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أتاحت وزارة الأوقاف، أولوية التقديم لمنح الماجستير فى العلوم الشرعية للأئمة المعينين خارج محافظاتهم.
 
وأكدت الأوقاف، فى بيان صحفى، أن الأئمة المغتربين خارج محافظاتهم سدا للعجز حال حصولهم على الماجستير سيتم نقل الناجح إلى محافظته. 
 
 وأضافت أنه بشأن الأئمة الجدد المعينين خارج محافظاتهم المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية ستكون الأولوية لهم فى الحصول على المنحة بشرط عدم التقدم بطلب نقل لحين الحصول على الماجستير، وفور الحصول على الماجستير سيكون للمتقدم الحق بل الأولوية فى النقل حال رغبته فى النقل فعلى الراغبين تأكيد المشاركة.
 
وفتحت وزارة الأوقاف التقديم لمنح الماجستير عبر موقعها الرسمى.
 
 

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